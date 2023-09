Blick auf Aktienkurs

Covestro Aktie News: Covestro präsentiert sich am Mittag stärker

04.09.23 12:04 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 49,31 EUR.

Werbung

Um 11:48 Uhr sprang die Covestro-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 49,31 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Covestro-Aktie bei 49,41 EUR. Mit einem Wert von 49,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 66.400 Covestro-Aktien den Besitzer. Am 18.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,72 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie. Bei 27,69 EUR fiel das Papier am 30.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 52,11 EUR für die Covestro-Aktie aus. Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Covestro am 01.08.2023 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,14 EUR gegenüber 1,04 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 20,90 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.720,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.703,00 EUR US-Dollar umgesetzt. Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Covestro am 27.10.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 24.10.2024. Experten taxieren den Covestro-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,287 EUR je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie So stuften die Analysten die Covestro-Aktie im vergangenen Monat ein DAX 40-Wert Covestro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Covestro-Investment abgeworfen Covestro-Aktie in Rot: Covestro-Großaktionäre fordern offenbar Gespräche mit ADNOC

Ausgewählte Hebelprodukte auf Covestro AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Covestro AG Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Bildquellen: Covestro