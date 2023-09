Covestro Aktie News: Covestro am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 48,88 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Covestro nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,2 Prozent auf 48,88 EUR. Bei 48,57 EUR markierte die Covestro-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 49,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 145.738 Covestro-Aktien.

Am 18.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,72 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Covestro-Aktie derzeit noch 3,76 Prozent Luft nach oben. Am 30.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,69 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Covestro-Aktie derzeit noch 43,35 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 52,11 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Covestro am 01.08.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,14 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Covestro ein EPS von 1,04 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 20,90 Prozent auf 3.720,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Covestro 4.703,00 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Covestro am 27.10.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Covestro-Anleger Experten zufolge am 24.10.2024 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Covestro ein EPS in Höhe von 0,287 EUR in den Büchern stehen haben wird.

