Covestro Aktie News: Covestro am Mittwochmittag stabil

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Covestro. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Covestro-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 50,46 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:48 Uhr die Covestro-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 50,46 EUR. Die Covestro-Aktie zog in der Spitze bis auf 50,60 EUR an. Im Tief verlor die Covestro-Aktie bis auf 49,91 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 50,04 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 128.367 Covestro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,08 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Covestro-Aktie 7,17 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.10.2022 bei 30,24 EUR. Abschläge von 40,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 52,44 EUR.

Am 01.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,14 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,04 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Covestro im vergangenen Quartal 3.720,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 20,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Covestro 4.703,00 EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2023 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 24.10.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,088 EUR je Aktie in den Covestro-Büchern.

