Covestro Aktie News: Covestro am Mittwochnachmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 50,02 EUR.

Die Covestro-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,8 Prozent auf 50,02 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Covestro-Aktie bei 49,91 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 50,04 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 307.188 Covestro-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.09.2023 bei 54,08 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,12 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,24 EUR am 11.10.2022. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 65,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Covestro-Aktie im Durchschnitt mit 52,44 EUR.

Covestro ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,14 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 1,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 20,90 Prozent auf 3.720,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4.703,00 EUR gelegen.

Am 27.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Covestro möglicherweise am 24.10.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Covestro im Jahr 2023 0,088 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

