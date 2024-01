Covestro Aktie News: Covestro am Freitagnachmittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Covestro gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Covestro nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 52,58 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die Covestro-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 52,58 EUR. Die Covestro-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 51,94 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 52,52 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 207.880 Covestro-Aktien umgesetzt.

Am 21.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 4,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 35,11 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Covestro-Aktie 49,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 52,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Covestro am 27.10.2023. Covestro vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,16 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,06 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 3.568,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 22,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Covestro 4.618,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.02.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 27.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Covestro.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Covestro-Verlust in Höhe von -0,608 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: So performt der LUS-DAX am Freitagmittag

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX legt am Freitagmittag zu

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX klettert zum Start