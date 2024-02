Notierung im Blick

Covestro Aktie News: Covestro zeigt sich am Nachmittag freundlich

05.02.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Covestro gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 47,17 EUR.

Das Papier von Covestro konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 47,17 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Covestro-Aktie bisher bei 47,18 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 46,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 317.644 Covestro-Aktien umgesetzt. Am 21.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,96 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.03.2023 bei 35,11 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Covestro-Aktie mit einem Verlust von 25,57 Prozent wieder erreichen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 52,22 EUR für die Covestro-Aktie. Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Covestro am 27.10.2023 vor. Das EPS lag bei -0,16 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,06 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 22,74 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3.568,00 EUR im Vergleich zu 4.618,00 EUR im Vorjahresquartal. Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 29.02.2024 erwartet. Covestro dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 27.02.2025 präsentieren. Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,648 EUR je Covestro-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie Covestro-Aktie gibt ab: Übernahmegespräche zwischen Covestro und Adnoc scheinen offenbar ins Stocken zu geraten Verluste in Frankfurt: So performt der LUS-DAX am Mittag Börse Frankfurt: DAX klettert am Mittag

