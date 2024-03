Covestro Aktie News: Covestro tendiert am Mittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Covestro gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Covestro nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 48,77 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 48,77 EUR. In der Spitze büßte die Covestro-Aktie bis auf 48,36 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 49,02 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 173.328 Covestro-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 54,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.12.2023). 12,16 Prozent Plus fehlen der Covestro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.03.2023 bei 35,11 EUR. Mit einem Kursverlust von 28,01 Prozent würde die Covestro-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,359 EUR. Im Vorjahr hatte Covestro 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 53,50 EUR für die Covestro-Aktie aus.

Am 27.10.2023 hat Covestro die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal waren -4,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,99 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.568,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.964,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 30.04.2024 erwartet. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.05.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Covestro im Jahr 2024 0,908 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

