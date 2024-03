Covestro Aktie News: Covestro gibt am Nachmittag ab

Covestro im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 49,10 EUR.

Um 15:53 Uhr ging es für die Covestro-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 49,10 EUR. Der Kurs der Covestro-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 48,36 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 49,02 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 360.788 Covestro-Aktien umgesetzt.

Bei 54,70 EUR erreichte der Titel am 21.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 11,41 Prozent Plus fehlen der Covestro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.03.2023 bei 35,11 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Covestro-Aktie 39,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Covestro-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,359 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Covestro 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Covestro-Aktie bei 53,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Covestro am 27.10.2023. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -4,67 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 3.568,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.964,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2024 terminiert. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Covestro möglicherweise am 06.05.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,908 EUR je Aktie in den Covestro-Büchern.

