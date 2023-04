Covestro Aktie News: Covestro am Mittwochmittag mit KursVerlusten

Aktien in diesem Artikel Covestro 36,74 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Covestro nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 3,0 Prozent auf 36,78 EUR. Das Tagestief markierte die Covestro-Aktie bei 36,62 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 37,83 EUR. Bisher wurden heute 198.604 Covestro-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 46,77 EUR erreichte der Titel am 22.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Covestro-Aktie. Bei 27,69 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 32,83 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Covestro-Aktie bei 45,55 EUR.

Am 02.03.2023 legte Covestro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -4,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,58 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,62 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3.964,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.338,00 EUR in den Büchern gestanden.

Covestro wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 28.04.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 25.04.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,845 EUR je Covestro-Aktie.

