Covestro Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagmittag vermehrt von Covestro

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 51,34 EUR.

Der Covestro-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 51,34 EUR. In der Spitze büßte die Covestro-Aktie bis auf 51,24 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 51,24 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 105.290 Covestro-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 21.12.2023 auf bis zu 54,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 6,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 35,75 EUR. Dieser Wert wurde am 14.04.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,342 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 53,50 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Covestro am 27.10.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal waren -4,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Covestro im vergangenen Quartal 3.568,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Covestro 3.964,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 30.04.2024 erwartet. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Covestro möglicherweise am 06.05.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Covestro-Gewinn in Höhe von 0,785 EUR je Aktie aus.

