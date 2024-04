Covestro Aktie News: Covestro tendiert am Nachmittag schwächer

Aktienentwicklung

Die Aktie von Covestro gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Minus bei 50,98 EUR.

Um 15:50 Uhr ging es für die Covestro-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 50,98 EUR. Die Abwärtsbewegung der Covestro-Aktie ging bis auf 50,86 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 51,24 EUR. Bisher wurden via XETRA 249.916 Covestro-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.04.2023 (35,75 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Covestro-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,342 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Covestro 0,000 EUR aus. Analysten bewerten die Covestro-Aktie im Durchschnitt mit 53,50 EUR.

Am 27.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Covestro -4,67 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 3.568,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.964,00 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 30.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Covestro dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.05.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,785 EUR je Covestro-Aktie.

