Covestro Aktie News: Covestro verteidigt Stellung am Freitagvormittag

Die Aktie von Covestro zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Die Covestro-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 51,94 EUR.

Die Covestro-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 51,94 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die Covestro-Aktie sogar auf 51,94 EUR. Bei 51,24 EUR markierte die Covestro-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 51,24 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 24.554 Covestro-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,31 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 35,75 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.04.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 45,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,342 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 53,50 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Covestro am 27.10.2023. Covestro vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,16 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -4,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Covestro hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.568,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.964,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Covestro am 30.04.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 06.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Covestro-Gewinn in Höhe von 0,785 EUR je Aktie aus.

