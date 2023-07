Covestro Aktie News: Covestro legt am Mittwochnachmittag zu

Covestro im Blick

Die Aktie von Covestro zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 47,14 EUR zu.

Um 15:52 Uhr sprang die Covestro-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 47,14 EUR zu. Die Covestro-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 47,56 EUR. Bei 46,66 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 493.800 Covestro-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.06.2023 markierte das Papier bei 50,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 6,28 Prozent Plus fehlen der Covestro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 27,69 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 46,05 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Covestro am 28.04.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,14 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 2,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Covestro 3.743,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 20,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4.683,00 EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 01.08.2023 dürfte Covestro Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 25.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Covestro.

Experten gehen davon aus, dass Covestro im Jahr 2023 0,905 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

