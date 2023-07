Covestro Aktie News: Covestro tendiert am Mittwochvormittag seitwärts

Notierung im Fokus

Die Aktie von Covestro zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Covestro-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 47,02 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der Covestro-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 47,02 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Covestro-Aktie bei 47,13 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Covestro-Aktie bis auf 46,58 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 46,66 EUR. Zuletzt wechselten 19.195 Covestro-Aktien den Besitzer.

Am 27.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,10 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie. Am 30.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,69 EUR ab. Mit Abgaben von 41,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Covestro-Aktie bei 46,05 EUR.

Covestro ließ sich am 28.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,14 EUR. Im Vorjahresquartal waren 2,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 20,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4.683,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3.743,00 EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Covestro am 01.08.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 25.07.2024.

Experten taxieren den Covestro-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,905 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Historische DAX-Aufsteiger: Diese Unternehmen konnten bisher mit ihren Aktien in die erste Börsenliga vorrücken

Covestro-Aktie: Was Analysten von Covestro erwarten

Hot Stocks heute: Notenbanken agieren - Einschätzung zu Covestro