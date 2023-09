Covestro Aktie News: Covestro tendiert am Dienstagmittag tiefer

Notierung im Blick

Die Aktie von Covestro gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 48,64 EUR.

Das Papier von Covestro gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 48,64 EUR abwärts. Die Covestro-Aktie sank bis auf 48,45 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 48,63 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 63.449 Covestro-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 50,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.07.2023 erreicht. 4,28 Prozent Plus fehlen der Covestro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 30.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 27,69 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Covestro-Aktie derzeit noch 43,07 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 52,11 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Covestro am 01.08.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,14 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 1,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 20,90 Prozent auf 3.720,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Covestro 4.703,00 EUR umgesetzt.

Am 27.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 24.10.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Covestro ein EPS in Höhe von 0,288 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

So stuften die Analysten die Covestro-Aktie im vergangenen Monat ein

DAX 40-Wert Covestro-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Covestro gekostet

DAX 40-Wert Covestro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Covestro-Investment abgeworfen