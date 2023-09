Covestro Aktie News: Covestro am Nachmittag im Minus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Covestro gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Covestro-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 48,23 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Covestro-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 48,23 EUR. Die Covestro-Aktie sank bis auf 48,23 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 48,63 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 139.918 Covestro-Aktien.

Bei 50,72 EUR markierte der Titel am 18.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie. Am 30.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,69 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Covestro-Aktie mit einem Verlust von 42,59 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 52,11 EUR an.

Am 01.08.2023 legte Covestro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,14 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Covestro ein EPS von 1,04 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 20,90 Prozent auf 3.720,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4.703,00 EUR gelegen.

Die Covestro-Bilanz für Q3 2023 wird am 27.10.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Covestro-Anleger Experten zufolge am 24.10.2024 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,288 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

So stuften die Analysten die Covestro-Aktie im vergangenen Monat ein

DAX 40-Wert Covestro-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Covestro gekostet

DAX 40-Wert Covestro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Covestro-Investment abgeworfen