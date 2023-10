Covestro Aktie News: Covestro zieht am Vormittag an

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Covestro gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Covestro-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 50,34 EUR zu.

Die Covestro-Aktie konnte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 50,34 EUR. In der Spitze gewann die Covestro-Aktie bis auf 50,46 EUR. Bei 50,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 10.646 Covestro-Aktien.

Am 11.09.2023 markierte das Papier bei 54,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Covestro-Aktie 7,43 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,24 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Covestro-Aktie 66,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 52,44 EUR aus.

Covestro gewährte am 01.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 20,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4.703,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3.743,00 EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 27.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 24.10.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,088 EUR je Covestro-Aktie.

