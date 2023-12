Covestro Aktie News: Covestro am Dienstagmittag mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Covestro gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Covestro-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 49,73 EUR.

Die Covestro-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 49,73 EUR. Die Covestro-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 49,61 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 49,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 99.646 Covestro-Aktien umgesetzt.

Am 11.09.2023 markierte das Papier bei 54,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 15.03.2023 Kursverluste bis auf 35,11 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 52,00 EUR.

Am 27.10.2023 hat Covestro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 22,74 Prozent zurück. Hier wurden 3.568,00 EUR gegenüber 4.618,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Covestro am 29.02.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 27.02.2025 erwartet.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,508 EUR je Covestro-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beendet die Montagssitzung in der Verlustzone

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsende fester

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit grünem Vorzeichen