Covestro Aktie News: Covestro am Vormittag im Minusbereich

Die Aktie von Covestro gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Covestro gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 49,98 EUR abwärts.

Um 09:04 Uhr fiel die Covestro-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 49,98 EUR ab. Die Covestro-Aktie sank bis auf 49,90 EUR. Mit einem Wert von 49,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 14.940 Covestro-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,08 EUR) erklomm das Papier am 11.09.2023. 8,20 Prozent Plus fehlen der Covestro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.03.2023 (35,11 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 52,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Covestro am 27.10.2023. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,16 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,06 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 22,74 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3.568,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.618,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.02.2024 erfolgen. Covestro dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 27.02.2025 präsentieren.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,508 EUR je Covestro-Aktie stehen.

