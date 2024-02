Covestro Aktie News: Anleger greifen bei Covestro am Dienstagmittag zu

Kursentwicklung

Die Aktie von Covestro gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Covestro legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 47,68 EUR.

Um 11:47 Uhr sprang die Covestro-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 47,68 EUR zu. In der Spitze gewann die Covestro-Aktie bis auf 47,75 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 47,28 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Covestro-Aktien beläuft sich auf 102.919 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,70 EUR) erklomm das Papier am 21.12.2023. Gewinne von 14,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 35,11 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 26,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 52,22 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Covestro am 27.10.2023 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Covestro 0,06 EUR je Aktie generiert. Covestro hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.568,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 22,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.618,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 29.02.2024 terminiert. Am 27.02.2025 wird Covestro schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Covestro einen Verlust von -0,648 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

