Covestro Aktie News: Covestro gewinnt am Dienstagnachmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Covestro gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Covestro-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 48,26 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Covestro nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 2,0 Prozent auf 48,26 EUR. Der Kurs der Covestro-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 48,30 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 47,28 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 235.109 Covestro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.12.2023 bei 54,70 EUR. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 13,34 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 35,11 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 27,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 52,22 EUR.

Covestro veröffentlichte am 27.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Covestro ein Ergebnis je Aktie von 0,06 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 22,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3.568,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4.618,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 29.02.2024 dürfte Covestro Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Covestro-Anleger Experten zufolge am 27.02.2025 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Covestro-Verlust in Höhe von -0,648 EUR je Aktie aus.

