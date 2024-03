Covestro Aktie News: Covestro zeigt sich am Mittag gestärkt

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Covestro. Die Aktionäre schickten das Papier von Covestro nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 49,26 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Covestro zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 49,26 EUR. Im Tageshoch stieg die Covestro-Aktie bis auf 49,46 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 48,72 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 116.890 Covestro-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.12.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,04 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 15.03.2023 Kursverluste bis auf 35,11 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Covestro-Aktie derzeit noch 28,73 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Covestro-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,320 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 53,50 EUR.

Covestro veröffentlichte am 27.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -4,67 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 3.568,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 9,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Covestro 3.964,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 30.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Covestro dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.05.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,816 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

