Covestro Aktie News: Covestro am Nachmittag leichter

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 48,59 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Covestro-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 48,59 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Covestro-Aktie ging bis auf 48,34 EUR. Bei 48,72 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 180.049 Covestro-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.12.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Covestro-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 35,11 EUR am 15.03.2023. Mit einem Kursverlust von 27,74 Prozent würde die Covestro-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Covestro-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,320 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 53,50 EUR je Covestro-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Covestro am 27.10.2023 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -4,67 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 3.568,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 9,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Covestro 3.964,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 30.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 06.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Covestro-Aktie in Höhe von 0,816 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Freundlicher Handel: LUS-DAX klettert

XETRA-Handel DAX zeigt sich schwächer

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Start im Minus