Covestro Aktie News: Covestro am Mittwochvormittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Covestro gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Covestro gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 48,70 EUR abwärts.

Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 48,70 EUR. In der Spitze büßte die Covestro-Aktie bis auf 48,34 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 48,72 EUR. Zuletzt wechselten 15.765 Covestro-Aktien den Besitzer.

Bei 54,70 EUR markierte der Titel am 21.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 35,11 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 38,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,320 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 53,50 EUR an.

Am 27.10.2023 lud Covestro zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -4,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Covestro hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.568,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.964,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Covestro-Bilanz für Q1 2024 wird am 30.04.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 06.05.2025.

In der Covestro-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,816 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

