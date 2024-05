Covestro Aktie News: Covestro am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Covestro. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 47,35 EUR.

Die Covestro-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,1 Prozent auf 47,35 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Covestro-Aktie bisher bei 47,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 47,37 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 182.468 Covestro-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 21.12.2023 auf bis zu 54,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,52 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 01.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 35,86 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Covestro-Aktie 32,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Covestro-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,327 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 53,13 EUR.

Covestro ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,19 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Covestro -0,14 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,51 Mrd. EUR – eine Minderung von 6,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,74 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Covestro rechnen Experten am 05.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,888 EUR je Covestro-Aktie.

