Covestro Aktie News: Covestro fällt am Vormittag

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Covestro. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 47,36 EUR.

Das Papier von Covestro gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 47,36 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Covestro-Aktie ging bis auf 47,24 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 47,37 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.077 Covestro-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.12.2023 erreicht. 15,50 Prozent Plus fehlen der Covestro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 35,86 EUR ab. Abschläge von 24,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,327 EUR je Covestro-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 53,13 EUR.

Am 30.04.2024 hat Covestro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Covestro vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,19 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,22 Prozent auf 3,51 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 30.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 05.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,888 EUR je Covestro-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Hold für Covestro-Aktie

Covestro-Analyse: Barclays Capital stuft Covestro-Aktie mit Overweight ein

Covestro-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats April