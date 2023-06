Covestro Aktie News: Covestro tendiert am Nachmittag tiefer

Aktien in diesem Artikel Covestro 38,27 EUR

-0,55% Charts

News

Analysen

Das Papier von Covestro befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 38,36 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Covestro-Aktie bei 38,06 EUR. Mit einem Wert von 38,32 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 204.252 Covestro-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,54 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.06.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,11 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.09.2022 bei 27,69 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Covestro-Aktie 27,82 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 46,05 EUR an.

Am 28.04.2023 hat Covestro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,14 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,15 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 20,07 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3.743,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.683,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 01.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Covestro-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 25.07.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Covestro ein EPS in Höhe von 0,999 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

So stuften die Analysten die Covestro-Aktie im vergangenen Monat ein

BASF-Aktie im Plus: BASF will mit neuem Rhein-Binnenschiff gegen Niedrigwasser vorgehen

Post-Corona-Erholung: Lufthansa könnte im Juni in DAX zurückkehren - Aktie zieht an

Ausgewählte Hebelprodukte auf Covestro AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Covestro AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Covestro AG

Bildquellen: Covestro