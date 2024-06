Covestro Aktie News: Covestro am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbußen

Covestro im Blick

Die Aktie von Covestro gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Covestro-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 47,29 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 47,29 EUR. Die Covestro-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 47,16 EUR ab. Bei 48,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 201.711 Covestro-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,70 EUR erreichte der Titel am 21.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Covestro-Aktie derzeit noch 15,67 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,17 EUR. Dieser Wert wurde am 21.06.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Covestro-Aktie 27,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,330 EUR. Im Vorjahr hatte Covestro 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 53,13 EUR an.

Am 30.04.2024 hat Covestro die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,19 EUR gegenüber -0,14 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 3,51 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,74 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Covestro wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 30.07.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Covestro rechnen Experten am 05.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass Covestro im Jahr 2024 0,896 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

