Covestro Aktie News: Covestro verzeichnet am Donnerstagvormittag Verluste

Aktienentwicklung

Die Aktie von Covestro gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Covestro-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 46,85 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die Covestro-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 46,85 EUR ab. Im Tief verlor die Covestro-Aktie bis auf 46,85 EUR. Mit einem Wert von 47,07 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 44.206 Covestro-Aktien.

Am 27.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,10 EUR an. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 6,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 30.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,69 EUR. Mit Abgaben von 40,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 46,05 EUR.

Am 28.04.2023 lud Covestro zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,14 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,15 EUR erwirtschaftet worden. Covestro hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.743,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 20,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.683,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 01.08.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 25.07.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Covestro ein EPS in Höhe von 0,906 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

