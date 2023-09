Covestro Aktie News: Covestro am Mittag auf grünem Terrain

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Covestro. Zuletzt konnte die Aktie von Covestro zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 48,29 EUR.

Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 48,29 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Covestro-Aktie sogar auf 48,65 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 48,26 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 139.165 Covestro-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,72 EUR) erklomm das Papier am 18.07.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,03 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,69 EUR ab. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 74,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 52,11 EUR je Covestro-Aktie aus.

Covestro ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,14 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,04 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 3.720,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 20,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Covestro 4.703,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 27.10.2023 dürfte Covestro Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Covestro möglicherweise am 24.10.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,288 EUR je Aktie in den Covestro-Büchern.

