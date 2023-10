Covestro Aktie News: Covestro verteuert sich am Nachmittag

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Covestro. Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 49,73 EUR.

Die Covestro-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 49,73 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Covestro-Aktie sogar auf 49,96 EUR. Mit einem Wert von 48,98 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Covestro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 357.435 Stück gehandelt.

Am 11.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 54,08 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,75 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,24 EUR am 11.10.2022. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 64,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 52,44 EUR je Covestro-Aktie an.

Covestro ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,14 EUR. Im Vorjahresquartal waren 1,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 20,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4.703,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3.720,00 EUR.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Covestro am 27.10.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 24.10.2024.

Den erwarteten Gewinn je Covestro-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,063 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

XETRA-Handel LUS-DAX zum Handelsende in der Verlustzone

Börse Frankfurt in Rot: DAX schlussendlich mit Abgaben

Börse Frankfurt: LUS-DAX notiert nachmittags im Minus