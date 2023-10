Covestro Aktie News: Covestro tendiert am Vormittag nordwärts

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Covestro. Im XETRA-Handel gewannen die Covestro-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 49,07 EUR zu. Bei 49,19 EUR markierte die Covestro-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 48,98 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.498 Covestro-Aktien.

Am 11.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,08 EUR an. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 10,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 11.10.2022 Kursverluste bis auf 30,24 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 38,37 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 52,44 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Covestro am 01.08.2023. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 20,41 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3.743,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.703,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2023 erfolgen. Experten kalkulieren am 24.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Covestro.

Experten gehen davon aus, dass Covestro im Jahr 2023 0,063 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

