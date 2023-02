Covestro Aktie News: Covestro tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Die Covestro-Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 42,73 EUR. Bei 42,47 EUR markierte die Covestro-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,01 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 167.256 Covestro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 55,38 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,84 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,69 EUR am 29.09.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 54,32 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Covestro-Aktie wird bei 43,30 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Covestro am 25.10.2022. Das EPS wurde mit 0,06 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 2,44 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz wurde auf 4.618,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.302,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Covestro am 02.03.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Covestro-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 20.02.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 1,28 EUR je Aktie belaufen.

