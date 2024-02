Covestro Aktie News: Covestro am Mittwochmittag mit Abschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Covestro gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Covestro-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 48,12 EUR.

Die Covestro-Aktie musste um 11:45 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 48,12 EUR abwärts. Die Covestro-Aktie sank bis auf 48,07 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 48,28 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 51.804 Covestro-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,70 EUR erreichte der Titel am 21.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 35,11 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.03.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 27,04 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Covestro-Aktie bei 52,22 EUR.

Covestro gewährte am 27.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Covestro 0,06 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 3.568,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 22,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.618,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 29.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 27.02.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Covestro 2023 einen Verlust in Höhe von -0,648 EUR ausweisen wird.

