Covestro Aktie News: Covestro am Nachmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 48,09 EUR.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 48,09 EUR. Bei 48,05 EUR markierte die Covestro-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 48,28 EUR. Bisher wurden via XETRA 119.885 Covestro-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,70 EUR erreichte der Titel am 21.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 35,11 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 52,22 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Covestro am 27.10.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,16 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Covestro ein EPS von 0,06 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 3.568,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 22,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.618,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Covestro am 29.02.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Covestro rechnen Experten am 27.02.2025.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,648 EUR je Covestro-Aktie belaufen.

