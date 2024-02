Covestro Aktie News: Covestro tendiert am Vormittag nordwärts

Aktie im Fokus

Die Aktie von Covestro gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Covestro-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 48,30 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von Covestro zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 48,30 EUR. Die Covestro-Aktie zog in der Spitze bis auf 48,35 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 48,28 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 9.491 Covestro-Aktien.

Bei einem Wert von 54,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.12.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Covestro-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 35,11 EUR. Dieser Wert wurde am 15.03.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 52,22 EUR je Covestro-Aktie an.

Covestro veröffentlichte am 27.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,16 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,06 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 22,74 Prozent auf 3.568,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.618,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 29.02.2024 dürfte Covestro Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Covestro-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 27.02.2025.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,648 EUR je Covestro-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

LUS-DAX aktuell: Börsianer lassen LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels steigen

Börse Frankfurt in Grün: Anleger lassen DAX zum Ende des Dienstagshandels steigen

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX am Dienstagnachmittag freundlich