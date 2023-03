Covestro Aktie News: Covestro am Dienstagnachmittag gefragt

Die Aktionäre schickten das Papier von Covestro nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,3 Prozent auf 39,50 EUR. Die Covestro-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 40,08 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.046.960 Covestro-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.03.2022 bei 49,53 EUR. 20,25 Prozent Plus fehlen der Covestro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2022 bei 27,69 EUR. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 42,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 45,60 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Covestro am 02.03.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie von -4,67 EUR gegenüber 1,58 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,62 Prozent auf 3.964,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4.338,00 EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Covestro am 28.04.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 25.04.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Covestro.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,814 EUR je Covestro-Aktie.

