Covestro Aktie News: Covestro am Donnerstagmittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Covestro hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Covestro-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 48,37 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Covestro-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:48 Uhr bei 48,37 EUR. In der Spitze legte die Covestro-Aktie bis auf 48,61 EUR zu. Der Kurs der Covestro-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 47,96 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 48,15 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 51.620 Covestro-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,70 EUR erreichte der Titel am 21.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 13,09 Prozent Plus fehlen der Covestro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 15.03.2023 auf bis zu 35,11 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 27,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,320 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Covestro-Aktie bei 53,50 EUR.

Am 27.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -0,16 EUR. Ein Jahr zuvor waren -4,67 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3.568,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 3.964,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 30.04.2024 dürfte Covestro Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.05.2025 erwartet.

In der Covestro-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,785 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

