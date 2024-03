Covestro Aktie News: Covestro macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

Covestro im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Covestro. Im XETRA-Handel gewannen die Covestro-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die Covestro-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 48,48 EUR. Die Covestro-Aktie legte bis auf 48,94 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 48,15 EUR. Von der Covestro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 112.445 Stück gehandelt.

Am 21.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 54,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 11,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.03.2023 bei 35,11 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Covestro-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,320 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Covestro-Aktie bei 53,50 EUR.

Covestro gewährte am 27.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3.964,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3.568,00 EUR.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Covestro wird am 30.04.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Covestro rechnen Experten am 06.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,785 EUR je Covestro-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Covestro-Aktie: Jüngste Einstufung durch Jefferies & Company Inc.

Covestro-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Covestro-Aktie mit Neutral ein

Freundlicher Handel: LUS-DAX klettert