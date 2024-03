Covestro Aktie News: Covestro am Donnerstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Covestro im Fokus

Die Aktie von Covestro gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Covestro-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 48,03 EUR.

Die Covestro-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 48,03 EUR. Die Covestro-Aktie gab in der Spitze bis auf 47,96 EUR nach. Mit einem Wert von 48,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 19.050 Covestro-Aktien den Besitzer.

Bei 54,70 EUR erreichte der Titel am 21.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Covestro-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.03.2023 (35,11 EUR). Mit Abgaben von 26,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Covestro-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,320 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 53,50 EUR.

Am 27.10.2023 legte Covestro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Covestro -4,67 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Covestro 3.568,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3.964,00 EUR umgesetzt worden.

Die Covestro-Bilanz für Q1 2024 wird am 30.04.2024 erwartet. Schätzungsweise am 06.05.2025 dürfte Covestro die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Covestro im Jahr 2024 0,785 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

