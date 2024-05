Covestro Aktie News: Covestro verteuert sich am Dienstagnachmittag

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Covestro. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 48,21 EUR zu.

Das Papier von Covestro legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 48,21 EUR. Die Covestro-Aktie legte bis auf 48,31 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 47,68 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 146.845 Covestro-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.12.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Covestro-Aktie mit einem Kursplus von 13,46 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 35,86 EUR am 01.06.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten Covestro-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,327 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 53,13 EUR je Covestro-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Covestro am 30.04.2024 vor. Covestro vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,19 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,22 Prozent auf 3,51 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 05.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je Covestro-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,888 EUR fest.

