Covestro Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Covestro

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Covestro. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 47,26 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 47,26 EUR. Die Abwärtsbewegung der Covestro-Aktie ging bis auf 46,69 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 47,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 108.489 Covestro-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.07.2023 bei 50,72 EUR. 7,32 Prozent Plus fehlen der Covestro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 30.09.2022 auf bis zu 27,69 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,41 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 50,89 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Covestro am 01.08.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,14 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 20,90 Prozent auf 3.720,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.703,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2023 erfolgen. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Covestro möglicherweise am 24.10.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,685 EUR je Covestro-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Covestro-Aktie dreht ins Plus: Trotz Ergebnisrückgang erreicht Covestro seine Gewinnziele

Ausblick: Covestro gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Covestro-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats