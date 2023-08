Covestro Aktie News: Covestro am Vormittag leichter

Covestro im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Covestro. Das Papier von Covestro gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 47,03 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 47,03 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Covestro-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 46,69 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 47,00 EUR. Der Tagesumsatz der Covestro-Aktie belief sich zuletzt auf 22.567 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 50,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.07.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,85 Prozent. Bei 27,69 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,12 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 50,89 EUR für die Covestro-Aktie aus.

Am 01.08.2023 legte Covestro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.743,00 EUR – das entspricht einem Minus von 20,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.703,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 27.10.2023 erwartet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 24.10.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,685 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

