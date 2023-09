Covestro Aktie News: Covestro am Donnerstagvormittag verlustreich

Aktie im Blick

Die Aktie von Covestro gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Covestro-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 47,58 EUR abwärts.

Die Covestro-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 0,9 Prozent auf 47,58 EUR nach. In der Spitze büßte die Covestro-Aktie bis auf 47,38 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 47,77 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 26.389 Covestro-Aktien den Besitzer.

Am 18.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,72 EUR an. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 6,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 30.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 27,69 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 41,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 52,11 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Covestro am 01.08.2023. Im abgelaufenen Quartal hat Covestro 3.743,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 20,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4.703,00 EUR umgesetzt worden.

Die Covestro-Bilanz für Q3 2023 wird am 27.10.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Covestro rechnen Experten am 24.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Covestro-Aktie in Höhe von 0,288 EUR im Jahr 2023 aus.

