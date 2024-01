Covestro Aktie News: Covestro am Montagmittag mit Verlusten

Covestro im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Covestro. Zuletzt fiel die Covestro-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 51,86 EUR ab.

Die Covestro-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 51,86 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Covestro-Aktie bei 51,52 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 52,32 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 179.743 Covestro-Aktien den Besitzer.

Am 21.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,70 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Covestro-Aktie mit einem Kursplus von 5,48 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.03.2023 (35,11 EUR). Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 32,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 52,00 EUR je Covestro-Aktie aus.

Am 27.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Covestro mit einem Umsatz von insgesamt 3.568,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.618,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 22,74 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 29.02.2024 terminiert. Schätzungsweise am 27.02.2025 dürfte Covestro die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Covestro im Jahr 2023 -0,613 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

