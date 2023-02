Covestro Aktie News: Covestro am Mittwochnachmittag freundlich

Um 04:22 Uhr wies die Covestro-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 43,29 EUR nach oben. Der Kurs der Covestro-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 43,65 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 43,13 EUR. Bisher wurden heute 375.252 Covestro-Aktien gehandelt.

Am 16.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 55,38 EUR. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 21,83 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,69 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 56,34 Prozent würde die Covestro-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 43,30 EUR für die Covestro-Aktie aus.

Am 25.10.2022 legte Covestro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das EPS lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 2,44 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.618,00 EUR im Vergleich zu 4.302,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Covestro am 02.03.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 20.02.2024.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Covestro ein EPS in Höhe von 1,28 EUR in den Büchern stehen haben wird.

