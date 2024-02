Covestro Aktie News: Covestro macht am Donnerstagmittag Boden gut

Kurs der Covestro

Die Aktie von Covestro zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Covestro konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 47,85 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 47,85 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Covestro-Aktie sogar auf 48,03 EUR. Bei 47,78 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Covestro-Aktien beläuft sich auf 40.852 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,70 EUR erreichte der Titel am 21.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Covestro-Aktie somit 12,52 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.03.2023 (35,11 EUR). Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 36,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Covestro-Aktie bei 52,22 EUR.

Covestro ließ sich am 27.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Covestro 0,06 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 22,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3.568,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4.618,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Covestro am 29.02.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Covestro rechnen Experten am 27.02.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Covestro 2023 einen Verlust in Höhe von -0,648 EUR ausweisen wird.

