Covestro Aktie News: Covestro reagiert am Nachmittag positiv

Die Aktie von Covestro gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 47,92 EUR zu.

Das Papier von Covestro konnte um 15:49 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 47,92 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Covestro-Aktie bei 48,11 EUR. Bei 47,78 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Covestro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 67.892 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,70 EUR) erklomm das Papier am 21.12.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Covestro-Aktie derzeit noch 14,15 Prozent Luft nach oben. Am 15.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,11 EUR. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 36,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,008 EUR. Im Vorjahr hatte Covestro 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 52,22 EUR.

Am 27.10.2023 äußerte sich Covestro zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,06 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 3.568,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 22,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Covestro 4.618,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.02.2024 veröffentlicht. Covestro dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 27.02.2025 präsentieren.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,648 EUR je Covestro-Aktie stehen.

