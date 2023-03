Covestro Aktie News: Covestro am Vormittag mit Kursabschlägen

Die Covestro-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 39,18 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Covestro-Aktie bis auf 39,01 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,36 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 40.510 Covestro-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.03.2022 bei 49,53 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Covestro-Aktie 20,90 Prozent zulegen. Am 29.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,69 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 45,60 EUR.

Covestro ließ sich am 02.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -4,67 EUR. Ein Jahr zuvor waren 1,58 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 3.964,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.338,00 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Covestro wird am 28.04.2023 gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Covestro rechnen Experten am 25.04.2024.

In der Covestro-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,814 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

