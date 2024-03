Covestro Aktie News: Covestro am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Covestro. Zuletzt stieg die Covestro-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 48,61 EUR.

Die Covestro-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 48,61 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Covestro-Aktie sogar auf 48,81 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 48,22 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 120.545 Covestro-Aktien den Besitzer.

Am 21.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,53 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.03.2023 bei 35,11 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Covestro-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,320 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 53,50 EUR.

Covestro gewährte am 27.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 EUR gegenüber -4,67 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,99 Prozent auf 3.568,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Covestro 3.964,00 EUR umgesetzt.

Am 30.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Covestro veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 06.05.2025.

Experten taxieren den Covestro-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,785 EUR je Aktie.

